Маркиньос о поражении от «Реала» в ЛЧ: «Игроки первыми оказались в дерьме. На следующий день мне было трудно глотать даже воду»

высказался о поражении от в чемпионов.

«Этот матч было трудно переварить. Честно говоря, после такого матча мы, игроки, извините за слова, были первыми, кто оказался в дерьме.

Это был важный матч для нас. На следующий день мне было трудно глотать даже воду.

Бензема был великолепен. Я выиграл дуэль в первом матче, а он выиграл вторую дуэль в ответном.

Возможно, в том матче мне следовало больше сосредоточиться на своих действиях. Иногда так хочется думать о команде, о других и обо всем, что тебя окружает», – сказал защитник Canal Plus.