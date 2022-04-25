Маркиньос о поражении от «Реала» в ЛЧ: «Игроки первыми оказались в дерьме. На следующий день мне было трудно глотать даже воду»

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Маркиньос высказался о поражении от «Реала» в Лиге чемпионов.

«Этот матч было трудно переварить. Честно говоря, после такого матча мы, игроки, извините за слова, были первыми, кто оказался в дерьме. 

Это был важный матч для нас. На следующий день мне было трудно глотать даже воду. 

Бензема был великолепен. Я выиграл дуэль в первом матче, а он выиграл вторую дуэль в ответном.

Возможно, в том матче мне следовало больше сосредоточиться на своих действиях. Иногда так хочется думать о команде, о других и обо всем, что тебя окружает», – сказал защитник «ПСЖ» Canal Plus.

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