Пеп о миссии выиграть ЛЧ с «Сити»: «У меня никогда не будет выполненной миссии, потому что всегда есть новая цель, которую нужно выполнить»

высказался о требованиях выиграть с «Манчестер Сити».

Испанский специалист поделился мыслями в преддверии полуфинала против «Реала».

– Считаете ли вы нормальным то, что люди требуют от вас титула?

– Это нормально, когда люди ожидают большего. ни разу не выигрывал , а потом Агуэро забил тот самый гол. Ты выигрываешь и хочешь еще и еще.

Хочется побеждать каждый раз, быть лучшей командой, играть великолепно. Это очень сложный бизнес. Все хотят хотят преуспеть.

– Ваша миссия в Манчестере не будет выполнена, пока вы не выиграете Лигу чемпионов?

– Пока я остаюсь тренером, у меня никогда не будет выполненной миссии. Поскольку всегда есть новая цель, которую нужно выполнить.

Мы с клубом принимаем решения вместе. Мне скажут, были ли результаты хорошими или плохими, выполнена миссия или нет.

Вы можете это решить сами для себя, в этом проблемы нет, – сказал главный тренер «горожан».