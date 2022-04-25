Мбаппе о капитанстве в «ПСЖ»: «Такие вопросы – неуважение к Маркиньосу. Не стоит об этом думать, повязка приходит сама собой»

ответил на вопрос о капитанской повязке в .

«Не стоит думать о капитанской повязке. Она приходит сама собой. У нас был Тиаго Силва, а стал его преемником. Это было естественно. Он очень хороший капитан.

Даже по отношению к Маркиньосу задавать такие вопросы – это некоторое неуважение, ему может стать некомфортно. Он капитан «ПСЖ», – сказал форвард парижан.

Сообщалось, что «ПСЖ» может сделать Мбаппе капитаном, убеждая остаться, а авторитет Маркиньоса упал после поражения от «Реала» (1:3) в Лиге чемпионов.

В этом сезоне француз забил 33 гола и отдал 18 передач в 42 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.