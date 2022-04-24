Неймар о победе «ПСЖ» в Лиге 1: «Самый важный трофей. Это был долгий и сложный сезон»

рад победе «ПСЖ» в чемпионате Франции.

«Меня в раздевалке не было, но там было шампанское! Но я сегодня особенно счастлив, это самый важный трофей.

Да, это был долгий и сложный сезон, учитывая все, что произошло. Но мы смогли выиграть чемпионат, это было очень важно для нас. Теперь нужно выдохнуть и успокоиться. Это самое главное», – сказал нападающий «ПСЖ» для клубного телевидения.

Бразилец выиграл 10-й трофей с «ПСЖ». В составе клуба он четырежды становился чемпионом Франции, трижды брал Кубок страны, дважды – Суперкубок и один раз побеждал в Кубке французской лиги.

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