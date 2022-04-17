Леонид Слуцкий: «Спартак» – очень сильная команда, одна из сильнейших по составу в РПЛ»

считает «Спартак» одной из сильнейших команд .

– Команда достойно смотрелась. Даже после счета 1:0 вы продолжали стараться играть в позиционную атаку. Неужели только усталость оказалась причиной того, что «Спартак» во втором тайме безраздельно владел инициативой?

– Во-первых, «Спартак» – очень сильная команда. Я считаю, что по составу – одна из сильнейших команд в лиге. Во-вторых, мы давно не выигрывали и не набирали очков, это все равно давит на ребят.

У нас, так получилось, в стартовом составе играют футболисты, у которых еще четыре матча назад практически не было игровой практики. Поэтому я бы здесь не стал переоценивать. У нас многие связки абсолютно не сыграны.

– После ничьей – два очка от зоны стыковых матчей. У вас появляется уверенность, что вы сможете выправить положение?

– Делай что должно, и будь что будет. Поверьте, мы очень много работаем. Ребята очень хорошо реагируют на все внутренние вещи. Внутри у нас если не идеальная ситуация, то близко к этому. Все понимают сложность ситуации, ответственность, которая выпала на очень небольшую обойму игроков. Многие из них никогда и близко не были в такой зоне ответственности. Поэтому для нас каждое очко на вес золота.

То, что каждая оставшаяся игра для нас будет сверхтяжелой, и то, что у нас нет ни человеческого, ни профессионального запаса, даже минимального, – это однозначно. Поэтому просто рады, что не бросили весла после двух таких обидных поражений.

Благодарен ребятам, что играли до конца и, даже пропустив гол, все равно пытались выжать максимум из всех ситуаций. По крайней мере, что касается отбора и уровня старания, – сказал тренер «Рубина» после ничьей со «Спартаком» (1:1).

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