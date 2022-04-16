Клопп о 4 трофеях: «В «Ливерпуле» сложно сделать то, что не удавалось нашим отцам и дедам»

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Юрген Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на четыре трофея в этом сезоне.

«В этом клубе сложно сделать то, что не удавалось нашим отцам и дедам. Конкретно это в «Ливерпуле» не удавалось никому. Так что это дарит особенные чувства. Но да, я знаю. Если мы добьемся такого успеха в этом году, то в будущем это уже не будут считать достижением.

Это всегда напряженная борьба. В этом году – особенно напряженная, но она дарит удовольствие и воодушевляет.

Вероятна ли наша победа в четырех турнирах? Нет. В трех турнирах? Нет. В еще одном? Надеюсь. Это было бы здорово!» – сказал тренер «Ливерпуля».

Сегодня мерсисайдский клуб сыграет с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Клопп о 4 трофеях: «Это невозможно. Покажите мне другую лигу, где полуфиналисту ЛЧ вещатели ставят матч на 12:30 субботы. Что это такое, что вы творите?»

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