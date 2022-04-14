Мохамед Салах: «В отпуске я сижу у моря и пишу о том, к чему хочу стремиться. Я пишу о том, чтобы снова выиграть ЛЧ, АПЛ. Я очень честен с самим собой»

рассказал о ритуале, который он проделывает по окончании сезона.

«Я очень честен с самим собой. После каждого сезона я сажусь и думаю о том, что мне нужно развивать. И двигаюсь к этой цели. Я очень честен с самим собой.

В отпуске я бываю один. Я сижу у моря и пишу о том, к чему хочу стремиться. Чем более открытым и честным я буду со собой, тем лучше. Я много пишу.

Я пишу о том, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов, Премьер-лигу. Это мотивирует меня в течение сезона.

Я понимаю, что провел хороший сезон, но если хочешь выиграть индивидуальные трофеи, ты должен выигрывать трофеи с командой», – сказал нападающий .