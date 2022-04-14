Мохамед Салах: «В отпуске я сижу у моря и пишу о том, к чему хочу стремиться. Я пишу о том, чтобы снова выиграть ЛЧ, АПЛ. Я очень честен с самим собой»

Мохамед Салах рассказал о ритуале, который он проделывает по окончании сезона.
«Я очень честен с самим собой. После каждого сезона я сажусь и думаю о том, что мне нужно развивать. И двигаюсь к этой цели. Я очень честен с самим собой.
В отпуске я бываю один. Я сижу у моря и пишу о том, к чему хочу стремиться. Чем более открытым и честным я буду со собой, тем лучше. Я много пишу.
Я пишу о том, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов, Премьер-лигу. Это мотивирует меня в течение сезона.
Я понимаю, что провел хороший сезон, но если хочешь выиграть индивидуальные трофеи, ты должен выигрывать трофеи с командой», – сказал нападающий «Ливерпуля».