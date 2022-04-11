Анчелотти о сборной Италии: «Не хочу работать всего три дня в году. Мне нравится ежедневная работа, а не только матчи»

ответил на вопрос о работе в сборной Италии.

«Иногда я об этом думал. У меня была возможность в 2018 году. Но я должен быть честен, мне нравится ежедневная работа, а не только матчи. У меня был тренер, который сказал, что работа тренера была бы самой прекрасной, если бы не было матчей. Это не так, матчи дают тебе возможности, как в матче с «Челси», хотя иногда ты и страдаешь.

Но ежедневная работа – мое дело. Пока это не изменится, я не буду тренировать сборную. Опыт сборной Италии на чемпионате мира-1994 был впечатляющим, но я не хочу работать всего три дня в году», – сказал главный тренер .