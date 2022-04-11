Дарио Срна: «Я сегодня украинец, а весь мир – Украина»

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Хорват Дарио Срна назвал себя украинцем.

Срна, игравший на Украине с 2003 по 2018, рассказал, как в Хорватии приняли детей-футболистов, их матерей и тренеров.

«Я пообщался с людьми из правительства Хорватии, премьер-министром, вице-премьером, министром. Сказал директору, чтобы отправляли всю академию в Хорватию – мы примем.

Помогли и «Динамо» Загреб, и «Хайдук». У юных игроков все хорошо. Там больше 85 детей, 10-15 мам, несколько тренеров, которым уже за 60 лет. Они тренируются четыре раза в неделю, играют товарищеские игры. Я был на одной из них – играют красиво. Дети – это наше будущее.

Я сегодня украинец, а весь мир – Украина», – сказал директор донецкого «Шахтера» и экс-капитан сборной Хорватии в интервью «Футбол NEWS».

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