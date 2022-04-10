Гвардиола перед «Ливерпулем»: «Что может произойти? Мы проиграем и уступим титул? Тогда попытаемся в следующем году – в жизни есть вещи важнее»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о предстоящем матче «Ман Сити» и «Ливерпуля».

«Что может произойти? Мы проиграем матч? И уступим в борьбе за титул АПЛ? Тогда мы просто попытаемся [выиграть] в следующем году.

Говорят, в жизни есть куда более важные вещи. И это правда. Будет грустно, если мы проиграем и не будем собой. Но если мы сыграем в свой футбол, а соперник сможет победить, то все окей.

Нам повезло оказаться в такой ситуации и проживать этот момент. Возможно, я должен ощущать давление сейчас, но я его не испытываю», – сказал тренер «горожан».

Сегодня «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» в матче 32-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 18:30 по московскому времени. 

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