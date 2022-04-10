Пеп Гвардиола: «Ман Сити» должен выиграть ЛЧ, чтобы получить признание от каждого человека в мире. Произойдет ли это? Не знаю»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался об оценке успехов «Манчестер Сити» миром футбола.

«Чтобы получить признание от каждого человека в мире мы должны выиграть Лигу чемпионов. Произойдет ли это? Я не знаю.

То, что мы сделали до сих пор, делает меня невероятно счастливым. Во-первых, нам было весело. Мы сделали много, много хороших вещей. Таково мое ощущение. Неважно, достаточно ли этого [для окружающих].

Думаю, мы получаем невероятные комплименты. Иногда, чтобы быть счастливым, нам нужны доказательства извне. И это вместо того, чтобы быть счастливым внутри. Это глупо. Иногда все, чего мы хотим, – доказательств извне, подтверждающих, что мы все сделали правильно. Но то, что мы сделали, – правильно, и то, что мы делаем сейчас, – тоже правильно.

Мы очень много раз доминировали. Уверен, вы согласитесь со мной: пять сезонов – это долгий срок. В эти сезоны мы всегда боролись [за все трофеи], и это хорошо», – сказал тренер «горожан».

Под руководством Гвардиолы манчестерский клуб трижды выиграл АПЛ, четырежды – Кубок английской лиги и один раз победил в Кубке Англии.

Сегодня «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» в матче 32-го тура АПЛ. Начало – в 18:30 по московскому времени.

«Ливерпуль» Клоппа и «Сити» Гвардиолы – две величайшие команды в истории АПЛ. Нужно наслаждаться каждым их матчем

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