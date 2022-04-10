Аллегри после 2:1 с «Кальяри»: «Журналисты требуют играть красиво, но говорят только о результате. Так что лучше пусть меня критикуют за плохую игру после побед»

Главный тренер высказался после игры с (2:1).

«Мне не нравится проигрывать, так что предпочитаю, чтобы меня критиковали за плохую игру после побед. Никто не помнит, как мы играли в прошлое воскресенье, запомнилось только то, что «Интер» продолжил идти за скудетто.

Самое забавное – вы, журналисты, всегда требуете играть красиво, но сами же первые говорите только о результате. Мне сообщили, что до 75-й минуты матча с (0:3) все хвалили игру «Ювентуса», но стоило пропустить, как наше выступление назвали катастрофическим. Это бессмыслица, ведь изменился только результат, а не игра.

Мне нравится выслушивать критику, но некоторые с ней немного перебарщивают, и это раздражает.

Дело не только в «Ювентусе», но и в футболе в целом. Надеюсь, в будущем люди вернутся к обсуждению основ игры: тому, как игрок принимает мяч, как отрывается от опекуна и так далее. Италия выиграла ЧМ 4 раза и обладает собственным стилем, но последние 15 лет мы ориентировались на стиль Пепа Гвардиолы и не заметили, что он сам изменился», – заявил Аллегри в эфире DAZN.