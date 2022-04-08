Атлетико — Манчестер Сити прогноз на матч 13 апреля Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

В каком бы турнире они не играли, и какие бы команды не возглавляли, противостояние игровых концепций Диего Симеоне и Хосепа Гвардиолы стало современной футбольной классикой. Когда эксперты употребляют выражение «футбол как шахматы», то матчи команд, возглавляемых этими специалистами, подходят под него как никогда. Вот и на этот раз в первом матче ¼ финала Лиги Чемпионов мы увидели две разные футбольные концепции: с одной стороны, акцент на атаку «Манчестер Сити», с другой, сугубо оборонительный футбол «Атлетико». На этот раз подопечные Гвардиолы оказались убедительнее, выиграв со счетом 1 : 0. Но и Симеоне не сказал последнего слова, интрига нас ждет и в ответном матче на стадионе Ванда Метрополитано, начало в 22:00 по московскому времени.

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«Атлетико» (Мадрид)

В первом матче в Манчестере «Атлетико» играл строго от обороны, и до поры это приносило свои плоды. Некоторые морщатся от такого футбола, ведь команды в первом тайме нанесли ровно ноль ударов в створ ворот на двоих, а владение мячом у «горожан» порой доходило до 70 с лишним процентов. Но даже в таком футболе можно увидеть, как игра у «матрасников» выстроена тактически, и каждый футболист на поле знает назубок свою роль. И потом, во главе угла для Диего Симеоне всегда стоял результат. Минимальное поражение дает шансы на положительный исход по сумме двух встреч.

Сказалось и то, что команда на весеннем отрезке хорошо выглядит физически. В прошлом году казалось, что эпоха аргентинского тренера в «Атлетико» близка к закату. Еще в ноябре команда была гораздо ближе к середине турнирной таблицы испанской Примеры, нежели к тройке лидеров. Сейчас же она номинально третья, имея равное количество очков с «Барселоной» и «Севильей». В последних шести матчах во внутреннем первенстве красно-белые вообще не теряли очков. В соперниках, правда, находились далеко не гранды, но победу над «Реалом Бетис» в гостях со счетом 3 : 1 точно можно занести на этом фоне в актив.

Не стоит забывать, что в ⅛ финала Лиги Чемпионов «Атлетико» смог переиграть другой клуб из Манчестера «Юнайтед». И тут оборонительная тактика в очередной раз доказала право на существование. Дома «матрасники» сыграли вничью 1 : 1, а в гостях гол Эрнана Лоди забитый в конце первого тайма оказался единственным. Наверняка на пользу «Атлетико» пошло и то, что команда уже завершила участие во всех турнирах. Остался только чемпионат Испании и Лига Чемпионов, все усилия можно сосредоточить на них. Интересно, какой будет тактика Симеоне на этот раз, ведь поражение от «горожан» заставляет его команду обязательно забивать в ответном матче. Ждем интригу.

«Манчестер Сити»

По итогам первого матча с «Атлетико» можно сказать, что «Манчестер Сити» с задачей справился — удалось забить и не пропустить. Но даже не это главное, во втором тайме команда нашла противодействие оборонительной тактике оппонента. Сказались и вовремя проведенные Гвардиолой замены. На Джеке Грилише «Атлетико» тут же заработал желтую карточку, она была показана Родриго де Паулю, а Фил Фоден стал автором голевой передачи, после которой Кевин Де Брюйне забил победный мяч.

В отличие от «Атлетико» в ⅛ финала Лиги Чемпионов «горожанам» пришлось куда легче. По сути все решилось уже в первом матче в Лиссабоне, где «Сити» разгромил «Спортинг» со счетом 5 : 0. Ответный матч превратился в формальность, и команды разошлись миром 0 : 0. На групповом этапе «Манчестер Сити» пришлось побороться за первую строчку с «Пари Сен-Жермен», и хоть с трудом, но занять ее. До финала остается не так много матчей, и у «горожан» есть реальные шансы исправить ошибку прошлого сезона и завоевать Кубок Чемпионов.

Если «Атлетико» может сосредоточиться на двух турнирах, то «Манчестер Сити» играет еще и в Кубке Англии. Там в полуфинале команде придется играть с «Ливерпулем» как раз после нашего матча. И с теми же мерсисайдцами играть еще в чемпионате, и от этого поединка очень многое зависит, поскольку обе команды идут в лидерах, и их на данный момент разделяет всего одно очко. Вот-вот наступит кульминация в нескольких турнирах, и какой-то из трофеев «горожанам» выигрывать необходимо. Главное исключить осечки, подобные матчу с «Кристал Пэлас», где была зафиксирована нулевая ничья.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Манчестер Сити»

Интересно, что обе команды существуют уже более ста лет. Причем «Манчестер Сити», ведущий свою историю от «Сент Маркс (Уэст-Гортон)» был образован в 1880 году на 23 года раньше «Атлетико». При этом 5 февраля состоялась лишь первая официальная встреча соперников. Объяснение одно — «Сити» вышел в лидеры европейского футбола только в середине прошлого десятилетия с момента вливания в развитие клуба арабских денег. То же и с «Атлетико», который воспрял только с приходом на пост главного тренера Диего Симеоне в 2011 году.

Букмекерские конторы в предстоящем матче отдают предпочтение гостям. «Лига Ставок» предлагает на их победу коэффициент 1,88, в «Атлетико» веры меньше, их выигрыш оценивается коэффициентом 4,30, ничейный результат наиболее маловероятен — 3,65. Обе команды еще никогда не выигрывали Лигу Чемпионов, но с трудом верится, что «Атлетико» сможет забить на два мяча больше «Сити». Скорее всего, и в ответном поединке «горожане» победят с минимальным счетом.

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Где смотреть Атлетико – Манчестер Сити