Экс-игрок «Локо» Старков о детском футболе: «У нас постоянно ситуации, когда из-за ребенка пропустили гол, а тренер орет матом на него. Ребенок уже и не хочет играть»

рассказал о том, как детские тренеры отбивают желание играть у футболистов.

– На прошлом чемпионате Европы было видно, что футболисты сборной боятся играть. Если Россия пропускала первой, то не знала, что делать. Связано ли это со страхами из детства?

– Да, это страх неудачи. Вы слышали Карпина? Он говорил, что Бельгия в стартовом матче в первом тайме вообще не прессинговала. Они давали нашим играть. Мы просто не могли сделать передачи, спокойно пройти половину поля. Мы играли через длинные передачи. Конечно, это все идет из детства. Боязнь соперника, который выше уровнем.

На детских турнирах такая же ситуация. Игроки должны быть раскованными, а у нас постоянно ситуации, когда из-за ребенка пропустили гол, его тренер сажает на скамейку и орет матом на него. Ребенок уже и не хочет играть. Он просто в следующий раз выбьет мяч, чтобы его не ругали, – сказал бывший игрок и .