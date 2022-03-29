Футбольный центр «Солнечный мяч» для детей с синдромом Дауна открылся в Иваново

Футбольный центр для детей с синдромом Дауна открылся в Иваново.

Проект «Солнечный мяч» запущен на базе центра детского творчества № 4. Программа адаптивного футбола направлена на то, чтобы стимулировать у ребят развитие физических навыков.

Как рассказал городской глава Владимир Шарыпов, в Иваново в этом году появились ясли для малышей с недиагностированным отставанием в развитии, группы для детей с ОВЗ, в школах работают инклюзивные программы. В центре развития к работе с детьми с ОВЗ активно привлекают волонтеров.

«В этом проекте наша задача быть с детьми одной командой», – рассказала волонтер София. Она пояснила, что за каждым добровольцем закрепляют по одному ребенку. Вместе они играют в мяч и выполняют задания тренера.