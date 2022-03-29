Карпин о задаче в сборной: «Любой тренер – это педагог. Хочется воспитать талантливых учеников, заложить те качества, которые необходимы современным футболистам»

рассказал о своих задачах в сборной России.

– Вы продлили контракт до конца 2022 года. С учетом сложившейся ситуации какая задача перед вами стоит в национальной команде?

– Любой тренер – это, по сути, педагог. Продолжая аналогию, хочется воспитать талантливых учеников, заложить те качества, которые необходимы, на взгляд нашего тренерского штаба, современным футболистам.

Ну и, конечно, мы все надеемся, что Россию вернут на международную арену и перед нами будут стоять еще и спортивные задачи.

– Какие слова помимо «спасибо» сказали игрокам перед тем, как разъехались из Новогорска? Говорили отдельно с новичками и молодыми игроками? Если да, какое было напутствие?

– Поблагодарил всех за работу, попросил не забывать о наших требованиях. К новичкам и молодым это также относится – продолжать работать и следить за своим бытом.

И, конечно, пожелал, чтобы мы скоро вновь собрались и готовились к официальным матчам. И были к этому готовы, выглядели не слабее, а даже сильнее, чем ранее, – сказал главный тренер российской сборной.