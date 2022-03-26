Игнашевич о расширении РПЛ: «Я за, можно 18-20 команд. «Балтика» может конкурировать с клубами второй восьмерки»

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Сергей Игнашевич поддерживает идею расширения РПЛ.

«Думаю, мы и сейчас можем конкурировать с командами второй восьмерки РПЛ.

Что касается расширения, я только за, почему нет. 16 [команд] – мало, можно 18-20, почему нет? Вообще не вижу проблем, почему не может играть [в РПЛ] больше команд?

Четыре лишних матча в календаре сыграем. Чуть раньше летом начнем, в декабре закончим. Потом в конце февраля начнем, как кубковые матчи проводим.

Четыре матча в календарь вставить – думаю, это несложно», – отметил главный тренер «Балтики».

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