Лапорта на вопрос о Мбаппе: «Мы не ищем игроков, которые больше, чем клуб, и ставим команду превыше всего»

Президент «Барселоны» прокомментировал слухи об интересе клуба к .

– «Барса» пытается подписать Мбаппе?

– Каждый может свободно публиковать сообщения и заявления. Мы уже знаем, что это часть мира футбола, что топ-клубам интересны большие игроки.

Но я не собираюсь вступать в такой разговор, и вы должны позволить мне не говорить о конкретных игроках, потому что, сделав это, я лишь нанесу вред интересам нашего клуба. Если бы речь шла об игроке, которого мы хотим подписать, то это увеличило бы его цену.

Я не хочу давать комментарии ни об этом игроке, ни о каком-либо другом. Это навредило бы интересам клуба. Спортивное руководство работает над улучшением нашей команды, которая становится все лучше и лучше. Мы все больше и больше ею удовлетворены.

Я хочу, чтобы все четко понимали: мы ставим команду превыше всего. Команду, усиленную в каждой линии. И мы не ищем игроков, которые больше, чем клуб. Мы хотим усилить команду, которая играет по системе «Барселоны». Клуб считает, что этот стиль – ключ ко всему, – сказал .