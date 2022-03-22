Хачатурянц о системе «весна-осень»: «Предложил проанализировать, что из плюсов этой схемы сработало, а что – нет. Детальнее будет ближе к маю»

рассказал о возможном переходе на систему «весна-осень».

– По системе «весна-осень» было обсуждение. В момент, когда предлагалась эта схема, предлагались ее плюсы. Предложил проанализировать, что из этих плюсов сработало, а что – нет.

– Когда будет детальнее?

– Ближе к маю.

– Можем ждать полуторагодичный чемпионат?

– Будем думать и принимать решение. Но в приоритете другие вопросы. И решение должно быть обдуманным.

– Какие сейчас цели у лиги? В ноябре вы говорили, что главное – финансы и привлечение болельщиков.

– Глобально ничего не изменилось. Финансовый вопрос сохраняется, вопрос болельщиков становится еще актуальнее.

– Поднимался ли вопрос о едином техническом спонсоре?

– Принимаем все предложения, которые есть. Российские, китайские. Мячи производятся в Пакистане. Думаем о будущем стратегическом партнерстве, – сказал президент .