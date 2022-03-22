Хачатурянц о системе «весна-осень»: «Предложил проанализировать, что из плюсов этой схемы сработало, а что – нет. Детальнее будет ближе к маю»

Ашот Хачатурянц рассказал о возможном переходе на систему «весна-осень».
– По системе «весна-осень» было обсуждение. В момент, когда предлагалась эта схема, предлагались ее плюсы. Предложил проанализировать, что из этих плюсов сработало, а что – нет.
– Когда будет детальнее?
– Ближе к маю.
– Можем ждать полуторагодичный чемпионат?
– Будем думать и принимать решение. Но в приоритете другие вопросы. И решение должно быть обдуманным.
– Какие сейчас цели у лиги? В ноябре вы говорили, что главное – финансы и привлечение болельщиков.
– Глобально ничего не изменилось. Финансовый вопрос сохраняется, вопрос болельщиков становится еще актуальнее.
– Поднимался ли вопрос о едином техническом спонсоре?
– Принимаем все предложения, которые есть. Российские, китайские. Мячи производятся в Пакистане. Думаем о будущем стратегическом партнерстве, – сказал президент РПЛ.