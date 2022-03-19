«Я как парень, завязавший с наркотиками. Скучаю по напряжению». Венгер о времени без футбола

сравнил время без футбола с отказом от наркотиков.

Глава отдела развития футбола ФИФА ответил на вопрос, может ли он вернуться к тренерской работе. Бывший тренер покинул свой пост в 2018 году и с тех пор не тренировал.

«Знаете, я могу внести свой вклад по-другому, но я все еще скучаю по этому, я все еще скучаю по напряжению. Я уязвим – я как парень, который завязал с наркотиками.

Я думаю, что могу внести свой вклад по-другому, и если я смогу делать это по всему миру, это принесет мне удовлетворение.

Я такой же, как и вы, я фанат «Арсенала». Это больше, чем просто просмотр футбола, это образ жизни», – сказал Венгер beIN Sports.