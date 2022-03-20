Лидирующий «Реал» против расцветшей «Барсы»! Смотрите класико бесплатно!

Главный матч этих выходных – противостояние «Реала» и «Барселоны».

Мадридцы под руководством Анчелотти уверенно лидируют в Ла Лиге и подходят к домашней игре в ранге фаворитов. Winline предлагает коэффициент 2,15 на победу «Реала».

«Барселона» расцвела с приходом Хави на пост главного тренера! Продолжается серия из одиннадцати матчей без поражений! Верите, что такой формы будет достаточно для победы над «Реалом»? Тогда вас заинтересует заманчивый коэффициент 3,25!

Чем бы ни закончился матч, класико – это всегда зрелище, квинтэссенция футбольного накала. Вы можете насладиться трансляцией игры совершенно бесплатно в прямом эфире сразу после регистрации на сайте или в приложении Winline.