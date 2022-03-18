Гвардиола о требле: «Если «МЮ» смог, то это возможно. Говорили, «Ман Сити» не возьмет три английских трофея, а мы сумели»

Главный тренер допускает победу в трех турнирах за сезон.

В сезоне-2017/18 его команда первой в истории выиграла все три английских турнира: , Кубок Англии и Кубок английской лиги. Единственным клубом, сумевшим выиграть чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов, остается -1999.

«Если «МЮ» это смог сделать, значит, это возможно, так что кто-то еще может этого добиться. Люди говорили, что мы никогда не сможем взять три внутренних трофея, что это невозможно, однако мы сумели.

Так что все, что случилось однажды, кто-то может повторить. Будет непросто, но возможность существует.

В сентябре, октябре, ноябре о таких вещах сложно говорить, но когда до конца сезона 2 месяца, а ты продолжаешь претендовать на трофеи, все становится возможно. С другой стороны, такое происходило только раз в истории, что лишь подтверждает, насколько задача тяжела», – заявил Гвардиола.