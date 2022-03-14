Призовые в женском Кубке Англии увеличили в 10 раз – с 300 тысяч до 3 млн фунтов. Турнир критиковали за малую сумму по сравнению с мужским

Теги премьер-лига Англия Кубок Англии женский футбол Футбольная ассоциация Англии деньги Футбол

В женском Кубке Англии значительно увеличили призовой фонд.

С сезона-2022/23 призовой фонд турнира увеличится в 10 раз – с 300 тысяч фунтов до 3 млн.

Не уточняется, каким образом средства будут распределяться. Ранее 25 из 300 тысяч доставались команде-победителю.

Победитель мужского Кубка Англии сейчас получает 1,8 млн фунтов, а общий призовой фонд турнира составляет 16 млн.

Ранее разница в сумме призовых вызвала критику у тренера женской команды «Челси» Эммы Хейз: «Тот факт, что мы получаем менее пяти процентов от общего фонда, совершенно неприемлем».

К критике также присоединилась тренер женской «Астон Виллы» Карла Уорд. Вопрос обсуждался в парламенте Великобритании.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные