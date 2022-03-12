Юрист Добровинский против моратория на вылет в ФНЛ: «Спортивная составляющая уходит»

Юрист Александр Добровинский высказался против моратория на вылет клубов в .

«Это ошибочное решение, на мой взгляд. Спортивная составляющая уходит.

Наверное, смысл в том, что из некоторых команд ушли легионеры и чтобы это совсем не приводило к краху. У «Зенита» легионеры не уходят, а у «Краснодара» ушли вообще все. Отсюда, наверное, такая идея родилась и принималась.

Но... Да, легионеры ушли. Тогда, значит, даем дорогу молодым. Ничего не должно идти в ущерб спортивной составляющей», – сказал Добровинский.