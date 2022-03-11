Мостовой о расширении РПЛ: «Страна с населением 150 млн человек не может сделать 18-20 клубов? Конечно, когда финансы есть у пяти команд»

высказался относительно возможного расширения .

«О расширении лиги я еще недели две назад говорил после того, как стало ясно, что нас отовсюду исключили.

Хотя о 18 командах говорил еще лет пять назад: страна с населением 150 с лишним миллионов, и не может сделать 18-20 команд?

Просто нужно было правильно распределить все, к сожалению, у нас не так, потому команды и пропадали.

Почему нельзя было сделать это пять-шесть лет назад? Что мешало иметь в самой большой стране 18 команд?

Отговорки всегда были: финансирование, что-то еще. Конечно, когда финансы есть у пяти команд», – сказал бывший полузащитник сборной России.