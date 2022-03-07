Фонбет-дерби «Реал» – «ПСЖ»: фрибеты до 2500 рублей для новых клиентов

Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – ПСЖ, который состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 9 марта в 23:00 по московскому времени, Фонбет объявляет о начале новой акции. Акция стартовала 5 марта и завершится 10 марта в 00:30. В ней могут принять участие новые клиенты Фонбет – все они получат фрибеты в размере 2000 рублей на матч «Реал» – ПСЖ, а те, кто оставил верный прогноз на исход этой встречи при регистрации, получат дополнительный фрибет 500 рублей. Если вы считаете, что победит мадридский клуб, регистрируйтесь с промокодом MDRD, если ставите на парижан – с промокодом PRS, а при ставке на ничью используйте промокод DRAW. Необходимым условием является прохождение полной идентификации и внесение депозита от 100 рублей. Получить фрибет можно только при использовании мобильного приложения. 10 марта до 20:00 дополнительные фрибеты в размере 500 рублей будут начислены клиентам, зарегистрировавшимся с промокодом, соответствующим верному исходу игры. Регистрируйтесь в Фонбет, получайте бонусы и делайте ставки на исход матча «Реал» – ПСЖ!