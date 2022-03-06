Трансферный бюджет «МЮ» на лето – 80 млн фунтов. Если клуб не попадет в ЛЧ, его снизят до 50 млн

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«Ман Юнайтед» снизит бюджет на трансферы, если не попадет в Лигу чемпионов.

По данным The Telegraph, английский клуб планирует потратить на новичков около 80 млн фунтов, если попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона. Если этого не произойдет, то бюджет «МЮ» на летние трансферы снизится до 50 млн фунтов.

Сейчас «МЮ» занимает 4-е место в АПЛ, набрав 47 очков после 27 матчей. Команда на 2 балла опережает «Арсенал», который провел на 3 игры меньше.

Сегодня «Манчестер Юнайтед»» сыграет в дерби с «Манчестер Сити». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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