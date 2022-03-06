Пеп Гвардиола: «Ман Сити» точно нужен форвард. Говорят, мы отлично справляемся, но это только из-за побед»

хочет видеть нового форварда в «Манчестер Сити».

«Я думаю, клубу однозначно нужен нападающий. Извините, возможно, я ошибаюсь, но не могу согласиться с теми, кто считает иначе.

Говорят, мы отлично справляемся без форварда, но это только потому, что мы побеждаем. Когда мы не выигрываем, вы говорите, что нам нужен нападающий, что я наивен. «Как эти ребята играют без форварда?»

Для игры в Премьер-лиге нужен нападающий», – сказал тренер перед игрой против «Манчестер Юнайтед».