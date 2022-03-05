РПЛ и ФНЛ об исключении из EPFL: «Изучаем правовые основания решения. Оставляем право обжаловать его»

РПЛ и могут оспорить решение об исключении из EPFL.

«Ассоциация европейских футбольных лиг проинформировала российскую Премьер-лигу и Футбольную национальную лигу об исключении из членов ассоциации, являющейся консультативным органом и площадкой для выработки позиций по различным вопросам развития футбола в Европе.

В настоящее время администрации и ФНЛ изучают правовые основания этого решения и оставляют за собой право обжаловать его в установленном порядке», – говорится в совместном заявлении лиг.