РПЛ и ФНЛ об исключении из EPFL: «Изучаем правовые основания решения. Оставляем право обжаловать его»

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ Олимп-ФНЛ Политика Футбол

РПЛ и Олимп-ФНЛ могут оспорить решение об исключении из EPFL.

«Ассоциация европейских футбольных лиг проинформировала российскую Премьер-лигу и Футбольную национальную лигу об исключении из членов ассоциации, являющейся консультативным органом и площадкой для выработки позиций по различным вопросам развития футбола в Европе.

В настоящее время администрации РПЛ и ФНЛ изучают правовые основания этого решения и оставляют за собой право обжаловать его в установленном порядке», – говорится в совместном заявлении лиг.

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