Динамо — Нижний Новгород 01.03.2022 Бетсити Кубок России, прогноз на футбольный матч

Во вторник, 1 марта, в Москве, на стадионе «ВТБ Арена» пройдет матч ⅛ Бетсити Кубка России между «Динамо» и «Нижним Новгородом». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

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«Динамо» Москва

После зимней паузы команда Сандро Шварца уверенно возобновила сезон и в гостях крупно обыграла «Химки» — 3:0. Своей игрой динамовцы продемонстрировали, что всерьез намерены бороться с «Зенитом» за чемпионство.

В зимнее трансферное окно московский клуб сделал только одно приобретение, но оно стало едва не самым заметным во всей лиге — в стан бело-голубых вернулся Федор Смолов. Уже в первом матче за свой новый-старый клуб нападающий сборной России отметился голом, положив начало разгрому «Химок».

Серьезных потерь у «Динамо» также нет: в качестве свободных агентов команду покинули не проходившие в состав Сильвестр Игбоун (перешел как раз в «Нижний Новгород»), Антон Терехов («Нефтехимик») и Григорий Морозов «(словенский «Целе»).

Групповую стадию Кубка динамовцы преодолели очень легко: сначала подопечные Шварца разгромили одноклубников из Ставрополя 6:0, а затем в гостях переиграли лидера ФНЛ «Оренбург» — 3:0.

«Нижний Новгород»

В отличие от динамовцев «Нижний новгород» зимой провел масштабную реконструкцию состава: команду пополнили 8 человек, а покинули — семеро.Причем нижегородцы заплатили только за норвежского полузащитника Ларса Ларсена из «Мьендалена» (400 000 евро), а остальные игроки пришли в качестве свободных агентов или в аренду. Помимо уже упомянутого Игбоуна за «Нижний Новгород» теперь будут выступать Дмитрий Стоцкий (перешел из «Краснодара»), Павел Карасев (БАТЭ), Виктор Александров («Рубин»), Кирилл Кравцов и Никита Гойло (оба арендованы у «Зенита»). Еще одним новичком стал ангольский полузащитник Милсон из португальского «Маритиму».

Главная задача нижегородцев на сезон — сохранить прописку в Премьер-лиге, и в первом после возобновления матче команда Александра Кержакова одержала важную победу — благодаря единственному голу Николая Калинского с пенальти дома был обыгран «Урал».

В Кубке «Нижний Новгород» выиграл группу с барнаульским «Динамо» и воронежским «Факелом» — оба соперника были обыграны в гостях с минимальным счетом. Примечательно, что оба гола своей команды забил Илья Берковский.

Прогноз на матч «Динамо» — «Нижний Новгород»

Между собой команды встречались только один раз — в 7-м туре Тинькофф Премьер-лиги нижегородцы сенсационно обыграли команду Шварца на ее поле 2:1. Динамовцы открыли счет в первом тайме после удара Дениса Макарова и, казалось, одержат очередную победу, но после перерыва гости перевернули ход встречи и забили два мяча. При этом команды обменялись нереализованными одиннадцатиметровыми — у гостей еще при счете 0:1 не забил Тимур Сулейманов, а «Динамо» от поражения мог спасти камерунский нападающий Клинтон Н’Джие, но на 90-й минуте не смог переиграть Артура Нигматуллина.

В кубковом матче букмекерская контора «Лига Ставок» явным фаворитом считает «Динамо» — на победу хозяев дается коэффициент 1,37, а на проход в следующую стадию еще меньше — 1,22.

На победу гостей можно поставить с коэффициентом 8,80, а на проход нижегородцев в четвертьфинал — 4,30.

Ничья в основное время оценивается в 4,80. На ТМ 2,5 идет котировка 1,87.

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Где смотреть Динамо – Нижний Новгород