Игроки «Ман Сити» вышли в майках с надписями «Нет войне» и флагом Украины. Футболисты «Эвертона» накинули флаги на плечи

и выступили в поддержку Украины.

Перед матчем 27-го тура чемпионата Англии футболисты вышли на поле в майках с надписями «No war» («Нет войне») и изображениями флага Украины, а игроки «Эвертона» – с флагами Украины на плечах.

Украинские игроки – защитник «Сити» и защитник «ирисок» – остались в запасе. Александр не смог сдержать слез.

Фото: скриншоты из трансляции Football Daily

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.