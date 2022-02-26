Игроки «Ман Сити» вышли в майках с надписями «Нет войне» и флагом Украины. Футболисты «Эвертона» накинули флаги на плечи

«Манчестер Сити» и «Эвертон» выступили в поддержку Украины.
Перед матчем 27-го тура чемпионата Англии футболисты «Ман Сити» вышли на поле в майках с надписями «No war» («Нет войне») и изображениями флага Украины, а игроки «Эвертона» – с флагами Украины на плечах.
Украинские игроки – защитник «Сити» Александр Зинченко и защитник «ирисок» Виталий Миколенко – остались в запасе. Александр не смог сдержать слез.
Фото: скриншоты из трансляции Football Daily
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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