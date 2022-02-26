Роберт Левандовски: «Все прекрасное, что есть в спорте, противоречит тому, что приносит война»

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Роберт Левандовски высказался о ситуации на Украине.

«Все прекрасное, что есть в спорте, противоречит тому, что приносит война. Для всех людей, которые ценят свободу и мир, это время солидарности с жертвами военных действий. 

Как капитан сборной, я поговорю со своими партнерами по команде о матче с Россией, чтобы выработать общую позицию по этому вопросу и как можно скорее представить ее президенту Польского футбольного союза», – написал форвард «Баварии» и сборной Польши.

Сегодня глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная отказывается от проведения матча с Россией.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

 

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