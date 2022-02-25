Пеле: «Выражаю солидарность народу Украины. Мое сердце наполнено грустью из-за очередной войны»

Пеле поддержал народ Украины.

«Годы идут, но мало что изменилось с моего детства. Трагедии, которые мы пережили, должны были научить нас, что необходим мир во всем мире.

Я полагаюсь на Бога, но мое сердце наполнено грустью из-за новостей об очередной войне.

Хочу выразить свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога о мире, чтобы свобода и любовь одержали победу», – написал легендарный бразильский футболист в инстаграме.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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