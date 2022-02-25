Гвардиола о Зинченко: «Как бы вы себя чувствовали, если бы убивали невинных? Так он себя и чувствует, думаю»

высказался об эмоциях в связи с ситуацией на .

«Команда и клуб, безусловно, рядом с ним. Мы поддерживаем его, и это нормально, ведь мы каждый день проводим вместе.

Ситуация в родной стране всегда волнует. Как бы вы себя чувствовали, если бы убивали невинных людей? Думаю, именно так Зинченко себя и чувствует.

Мы поговорили с ним. Заголовки во всех газетах мира. Он обеспокоен. Александр – невероятно сильный парень. На сегодняшней тренировке он был готов сыграть с «Эвертоном», – сказал тренер .

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Александр Зинченко: «Никто никогда не присвоит Украину, ее границы должны быть незыблемыми. Мы свое не отдадим!»