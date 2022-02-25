Пеп Гвардиола высказался об эмоциях Александра Зинченко в связи с ситуацией на Украине.
«Команда и клуб, безусловно, рядом с ним. Мы поддерживаем его, и это нормально, ведь мы каждый день проводим вместе.
Ситуация в родной стране всегда волнует. Как бы вы себя чувствовали, если бы убивали невинных людей? Думаю, именно так Зинченко себя и чувствует.
Мы поговорили с ним. Заголовки во всех газетах мира. Он обеспокоен. Александр – невероятно сильный парень. На сегодняшней тренировке он был готов сыграть с «Эвертоном», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.
Александр Зинченко: «Никто никогда не присвоит Украину, ее границы должны быть незыблемыми. Мы свое не отдадим!»