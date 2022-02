Малиновский показал майку с надписью «Нет войне на Украине» после дубля в матче с «Олимпиакосом»

выступил против войны.

Украинский полузащитник «Аталанты» сделал дубль в матче против «Олимпиакоса» в (3:0, второй тайм) и показал майку с надписью «Нет войне на Украине».

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

