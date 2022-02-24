Андрей Шевченко: «Украина хочет мира. Война – это не ответ»

высказался о ситуации на .

«Атакованы мой народ и моя семья. Украина и ее народ хотят мира и территориальной целостности.

Пожалуйста, я прошу вас поддержать нашу страну и призвать российское правительство остановить агрессию. Мы хотим лишь мира. Война – это не ответ», – написал бывший главный тренер сборной Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.