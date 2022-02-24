Зенит — Рубин 28.02.2022 РПЛ: прогноз на футбольный матч

В понедельник, 28 февраля, в Санкт-Петербурге местный Зенит сыграет с казанским Рубином. Поединок состоится в рамках 19 тура розыгрыша российской Премьер–лиги и начнется в 19:00 по московскому времени. Как покажут себя новички Зенита? Чем ответит дружина Лео Слуцкого? Смогут ли казанцы отобрать очки у действующего чемпиона? Ответы на эти, и многие другие вопросы мы узнаем по окончанию матча между Зенитом и Рубином.

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Зенит Санкт-Петербург

Петербуржцы этой зимой точечно усилились — команду пополнили форварды Юри Алберто, Иван Сергеев, а также защитники Арсен Адамов и Нуралы Алип. В то же время из команды ушли несколько молодых игроков, преимущественно в аренду, форвард Павел Долгов покинул команду в статусе свободного агента. Аналогичная участь постигла и защитника Эммануэля Мамману. Ну а самым громким трансфером на выход стала продажа Сердара Азмуна, ушедшего в леверкузенский Байер 04.

Петербуржцы в нынешнем сезоне лидируют в национальном первенстве. После 18 сыгранных матчей команда имеет в своем активе 38 очков. Зенитовцы наколотили больше всех мячей в национальном первенстве — 44 гола, а форвард Артем Дзюба является вторым в списке бомбардиров, имея в своем активе 10 забитых голов. Зенит одержал 11 голов, 5 раз сыграл вничью и потерпел два поражения.

Зенит, в отличие от конкурентов по чемпионату, уже сыграл свои матчи на официальном уровне. Команда пребывает в хорошем игровом тонусе, что наверняка скажется на поединке с казанцами. Что касается игровых результатов, то в первом круге петербуржцы разгромили Спартак (7:1), а также расправились с Динамо (4:1), также были победы над ЦСКА (2:0), Рубином (3:1) и Краснодаром (3:2). Что касается осечек, то петербуржцы проиграли тульскому Арсеналу и Сочи. Оба поединка закончились 1:2 не в пользу подопечных Семака.

Рубин Казань

Этой зимой казанцы расстались с рядом игроков ротации, а также некоторыми футболистами, претендующими на место в старте — в частности, на правах аренды коллектив покинул вечно подающий надежды Иван Игнатьев, ушел свободным агентом Джордже Деспотович, а также голкиперы Иван Коновалов и Алексей Городовой. Вместо покинувших клуб игроков, в команду на правах аренды пришел Константин Кучаев, вернулся из аренды Кирилл Климов, а также перешел Силвие Бегич. Кроме того, состав казанцев пополнили Александр Ломовицкий, Марат Апшацев, Егор Тесленко, Виталий Лисакович, а также Даниил Кузнецов. Впрочем, основная обойма Рубина осталась прежней, поэтому серьезных изменений в игре казанцев ждать не стоит.

Рубин в нынешнем сезоне оправдывает статус середняка российской Премьер-лиги. Казанцы располагаются на 10 месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 22 очка. Рубин в 18 играх одержал шесть побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел восемь поражений. Команда забила 23 гола и пропустила 27 голов.

Рубин выступает не лучшим образом в чемпионате страны. Команда в предыдущих 18 матчах потерпела разгромное поражение от Ростова (1:5), а также проигрывала новичкам Премьер-лиги самарским Крыльям (0:2), Нижнему Новгороду (0:1, 1:2). В то же время казанцы обыгрывали ЦСКА (1:0), а также побеждали крепкий Сочи (2:1).

Котировки букмекеров на матч Зенит — Рубин

Букмекерская контора Винлайн предлагает следующие коэффициенты на предстоящую встречу:

Победа Зенита — 1.33

Ничья — 5.80

Победа Рубина — 9.00

ТБ 2.5 — 1.53

ТМ 2.5 — 2.46

ОЗ да — 1.86

ОЗ нет — 1.84

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