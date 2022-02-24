Краснодар — Локомотив 27.02.2022 РПЛ: прогноз на футбольный матч

27 февраля 2022 года в поединке 19 тура российской Премьер-лиги в 17:00 по московскому времени футбольный клуб Краснодар на своем поле сыграет со столичным Локомотивом. Как покажут себя быки под руководством нового главного тренера? Чем ответят гости? Получится ли у Крыховяка огорчить свою бывшую команду? Кто сыграет в воротах Локо? Ответы на эти вопросы мы получим по окончанию поединка между Краснодаром и Локомотивом.

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Краснодар

Быки в зимнее трансферное окно расстались с большой группой футболистов, преимущественно игроков ротации. Впрочем, коллектив на правах аренды покинули и звездные иностранцы — Вилена и Намли. Оба игрока так и не заиграли в Краснодаре. В то же время клуб пополнили Хуниор Алонсо и Эрик Ботхейм за обоих футболистов Краснодар заплатил 13 миллионов евро — за игроками будет интересно понаблюдать в оставшейся части сезона.

Нынешний розыгрыш РПЛ Краснодар начинал с Виктором Гончаренко у руля команды. Быки показывали, в целом, неплохой футбол и к зимнему перерыву подходили на позициях, близких к еврокубковым. Однако что-то пошло не так, и Виктор Михайлович покинул свой пост — к слову, не первая странная отставка Гончаренко за время его пребывания в клубах РПЛ. Вместо белорусского специалиста на пост главного тренера команды был назначен Дэниел Фарке, специалист, чьим последним местом работы был английский Норвич Сити. Учитывая, что у руля Локомотива пребывает Маркус Гисдоль, предстоящий поединок превращается настоящим “немецким дерби” в рамках РПЛ.

Краснодар после 18 сыгранных матчей имеет в своем активе 29 очков. Команда на ё1 балл отстает от еврокубковых позиций и занимает 5 место в РПЛ. В активе команды 8 побед, 5 ничьих и 5 поражений. Быки зарекомендовали себя как забивной коллектив — Краснодар по числу забитых голов входит в пятерку команд РПЛ. Быки забили 29 и пропустили 19 голов.

Локомотив Москва

Железнодорожники этой зимой расстались с рядом игроков ротации, а также футболистами, определяющими игру команды последние годы. Так, стан красно-зеленых покинули Зе Луиш, Федор Смолов, Виталий Лисакович, Мурило. Взамен в команду пришли Марк Мампаси, Янн Кухта и Вильсон Изидор. Всего на трансферы на вход были потрачены 11,5 млн евро.

В чемпионате страны железнодорожники выступают с переменным успехом. Команду также постигла смена главного тренера по ходу сезона — вместо Марко Николича команду возглавил Маркус Гисдоль, хороший друг и соратник Ральфа Рангника, который на момент назначения немецкого специалиста, входил в эшелон топ-менеджеров столичного клуба. Впрочем, Рангник получил предложение от которого нельзя было отказаться и ушел в Манчестер Юнайтед, ну а Гисдоль остался у руля команды и будет теперь вести Локо в зону Лиги Конференций.

Железнодорожники после 18 сыгранных матчей располагаются на 6 месте в турнирной таблице. Команда по 7 раз выиграла и сыграла вничью, а также потерпела 4 поражения. Локомотив забил 24 и пропустил 19 мячей. Команда имеет в своем активе 28 очков и отстает от еврокубковой зоны на два балла. Локомотив входит в семерку лучших команд по числу забитых голов.

Котировки букмекеров на матч Краснодар — Локомотив

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает следующие коэффициенты на предстоящую встречу:

Победа Краснодара — 1.91

Ничья — 3.70

Победа Локомотива — 4.10

ТБ 2.5 — 1.77

ТМ 2.5 — 2.03

ОЗ да — 1.67

ОЗ нет — 2.08

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Где смотреть Краснодар – Локомотив