Уилкшир о «Локо»: «Невозможно, чтобы игроки сутки добирались на поезде до Краснодара. Возможно, матч перенесут»

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Люк Уилкшир высказался в преддверии матча РПЛ «Краснодар» – «Локомотив», который должен пройти 27 февраля.

Бывший защитник «Динамо» поделился мнением на фоне проведения Россией специальной военной операции в Донбассе.

— Воздушное пространство на юге России закрыто. Согласятся ли футболисты «Локомотива» почти сутки добираться на матч на поезде? И что делать с южными матчами?

— Руководители будут принимать решения. Но, думаю, невозможно ожидать, что футболисты будут сутки добираться на поезде до Краснодара, чтобы сыграть один матч, а потом столько же будут возвращаться обратно.

Примут какие-то решения, устраивающие все стороны. Возможно, игры перенесут, – сказал Уилкшир.

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