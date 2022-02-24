Уилкшир о «Локо»: «Невозможно, чтобы игроки сутки добирались на поезде до Краснодара. Возможно, матч перенесут»

высказался в преддверии матча «Краснодар» – «Локомотив», который должен пройти 27 февраля.

Бывший защитник «Динамо» поделился мнением на фоне проведения Россией специальной военной операции в Донбассе.

— Воздушное пространство на юге России закрыто. Согласятся ли футболисты почти сутки добираться на матч на поезде? И что делать с южными матчами?

— Руководители будут принимать решения. Но, думаю, невозможно ожидать, что футболисты будут сутки добираться на поезде до , чтобы сыграть один матч, а потом столько же будут возвращаться обратно.

Примут какие-то решения, устраивающие все стороны. Возможно, игры перенесут, – сказал Уилкшир.