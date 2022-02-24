«МЮ» забил 500-й гол в ЛЧ/КЧ. Больше лишь у «Реала», «Баварии» и «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» забил 500-й гол за время выступлений в Лиге чемпионов/Кубке чемпионов.
Его автором стал 19-летний полузащитник Энтони Эланга, сравнявший счет в первом матче 1/8 финала с «Атлетико» (1:1).
Больше всех голов в истории главного еврокубкового турнира забил «Реал» (1001).
В топ-3 также входят «Бавария» (760) и «Барселона» (624). У «МЮ» четвертый показатель.
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