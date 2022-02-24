«МЮ» забил 500-й гол в ЛЧ/КЧ. Больше лишь у «Реала», «Баварии» и «Барселоны»

забил 500-й гол за время выступлений в чемпионов/Кубке чемпионов.

Его автором стал 19-летний полузащитник Энтони Эланга, сравнявший счет в первом матче 1/8 финала с «Атлетико» (1:1).

Больше всех голов в истории главного еврокубкового турнира забил (1001).

В топ-3 также входят (760) и (624). У «МЮ» четвертый показатель.

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