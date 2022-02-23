Bild будет закрывать логотип «Газпрома» на форме «Шальке» надписью «Свободу Украине»

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Немецкое издание Bild против рекламы «Газпрома» на форме «Шальке».

На сайте издания появился материал с заголовком «Bild положил конец рекламе Путина». На заглавном фото логотип «Газпрома» на форме «Шальке» закрыт надписью «Свободу Украине». Так Bild планирует делать и в дальнейшем.

«Это трудно вынести. Нет, это невыносимо!

Мы вынуждены смотреть по телевизору рекламу «Газпрома» под гимн Лиги чемпионов, пока войска Путина вторгаются в Украину. Российский энергетический гигант – спонсор УЕФА с 2012 года.

Мы видим «Шальке» в футболках «Газпрома» – будто корпорация всего лишь обычный рекламный партнер с 2007 года, а не спонсор российской государственной власти. Так же и с войной.

Мы должны с нетерпением ждать финала Лиги чемпионов 28 мая в Санкт-Петербурге. На «Газпром Арене», неподалеку от штаб-квартиры компании высотой 462 метра.

Мяч катится, рубль катится – а теперь катятся еще и танки. Триада ужаса!

«Шальке» и УЕФА пытаются выкрутиться из этой ситуации с помощью пустых объяснений. В соответствии с девизом: «Мы не имеем ничего общего с политикой Путина».

Это ложь! Конечно, диктаторы используют спорт как красивую декорацию для своих грязных дел – и не только после Олимпиады в Пекине.

Когда Путин вторгается в соседнюю страну и отказывает ей в праве на существование, все границы перейдены! Футбол не может продолжать получать деньги, пока Путин ведет войну.

Поэтому:

–  финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге не будет!

– никакой рекламы «Газпрома» в Лиге чемпионов!

– нет футболки «Шальке» с надписью «Газпром». Просто отклейте его. Это было бы сильно.

Bild прекращает рекламу футболки Путина до дальнейшего уведомления! Мы заклеиваем логотип в газете и в интернете с требованием:
Свободу Украине!» – говорится в заявлении издания.

Фото: сайт Bild

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