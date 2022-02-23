Казарцев о реакции на отстранение после матча ЦСКА – «Краснодар»: «Удар! Обдало ушатом кипятка!»

Василий Казарцев рассказал о реакции на отстранение после скандального матча ЦСКА – «Краснодар».

2 октября 2021 года арбитр работал ВАР на матче 10-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (0:0) и принял спорное решение, когда не подсказал главному судье, что стоит назначить пенальти в ворота московского клуба в концовке встречи за игру рукой Игоря Дивеева в штрафной.

– Реакция на отстранение?

– По иронии судьбы в тот день (7 октября. – прим. Sports.ru) я приехал на сбор, где обучалась новая группа ВАР и АВАР. Должен был участвовать в нем как человек, консультирующий обучаемых по точечным вопросам. Зашел в аудиторию со словами: «Здравствуйте, ребята! Слепой ВАР вас сейчас будет чему-то обучать...» Самоирония помогает в таких ситуациях.

Приехал в отель, захожу в номер, друзья присылают новость со ссылкой на СМИ: отстранен на год. Удар! Обдало ушатом кипятка! Был готов к серьезному наказанию, но год... Окей. Проходит 10 минут – СМИ уже пишут, что я отстранен пожизненно. Тут уже показалось, что год – это не так страшно.

Посыпались звонки из прессы, но я сам ничего не знал. Из пресс-службы мне сообщили, что этим новостям верить не нужно. На следующий день появилось официальное заявление Ашота Рафаиловича [Хачатурянца], что я отстранен до конца календарного года, – сказал Казарцев.

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»