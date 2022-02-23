Министр спорта Польши призовет Великобританию и ЕС распространить санкции против России на спорт

Министр спорта призвал распространить санкции в отношении России на спорт.

– Верите ли вы, что международное сообщество – а матч в Москве может затронуть не только поляков, но и шведов или чехов – сможет принудить ФИФА к чему-либо?

– Я рассчитываю на поддержку министров спорта Европейского Союза и Великобритании. В среду я собираюсь направить им письмо, в котором призову к совместным действиям и расширению санкций [в отношении России] в том числе и на спорт.

Надеюсь, меня услышат, потому что прошлое показало – в вопросе Восточной Европы из Варшавы видно больше и лучше, чем из столиц западноевропейских стран.

Мы должны, наконец, действовать. Так или иначе, что-то происходит, потому что недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что может также добавить к экономическим санкциям санкции, касающиеся спортивных соревнований в Российской Федерации, – заявил Камиль Бортничук.

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