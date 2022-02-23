Президент «Шахтера»: «Угроза вторжения требует единения власти, бизнеса и всех граждан Украины. Это вопрос выживания страны»

Президент высказался о событиях на Украине.

«Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель – сильная, мирная, независимая, цельная Украина в признанных международным правом границах.

Каждый на своем участке должен сделать все для усиления страны. Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса, и всех граждан Украины. Единство сейчас – вопрос выживания страны.

Сейчас Украине как никогда требуется стабильность государственных финансов. Бизнес должен помочь государству в этом. Бизнес SCM (System Capital Management – холдинг Ахметова – прим. Sports.ru) оплатит налоги заранее – на сумму 1 млрд гривен (30,5 млн евро – прим. Sports.ru).

Хочу подчеркнуть – какими бы страшными сценариями нас не пугали, предприятия группы SCM будут осуществлять все инвестиции, о которых мы говорили в планах на 2022 год. В частности, в Мариуполе.

Но самая главная наша ценность – это люди. Я убежден, что помощь людям бизнес должен разделить с государством. Я уже дал распоряжение своему благотворительному фонду. В случае необходимости они будут помогать с эвакуацией, медикаментами, всем, что будет необходимо. Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарную катастрофу.

Куда именно наши усилия будут направлены, решит мой благотворительный фонд совместно с бизнесами, местными и центральными властями», – цитирует Ахметова Tribuna.com со ссылкой на «Інтерфакс-Україна».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР.

Санкции США против ЦСКА, Великобритания против финала ЛЧ в Санкт-Петербурге и другие сюжеты сложного вторника