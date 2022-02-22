Решак: Месси мучается в парижском клубе

Карлес Решак, человек, который подписал Лео для «Барселоны», считает, что «в составе «ПСЖ» есть выдающиеся игроки, но они пришли в команду ради денег». «На мой взгляд, каждый из них сам за себя, а вот в «Барселоне» играли на Месси», – отметил он.

«Безусловно, Месси мучается здесь. ПСЖ выглядит как команда наёмников, отдельных игроков с большими именами, будь то Неймар, Мбаппе или другие. Они не играют в красивый и зрелищный футбол, а выигрывают благодаря тому, что то один, то другой добивается результата за счёт своего мастерства. У «ПСЖ» не видно командной игры», – заявил Решак, отвечая на вопрос о том, как себя чувствует Лео в ПСЖ.