Роман Зозуля: «Мы 8 лет сдерживаем российскую агрессию и не даем ей распространиться на Европу. Братскими народами мы никогда не были»

высказался по поводу российско-украинского конфликта.

«Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае забросить петлю на шею. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей «великой и могучей».

В разные исторические периоды они стремились нас покорить, морить голодом, преследовать, сажать и убивать за право говорить на родном языке, выражать позицию и стремиться к независимости. И чем больше они сжимали свою петлю, тем сильнее мы из нее вырывались.

Конечно, есть сознательные россияне, неоднократно выражавшие свою поддержку, но их критически мало. Подавляющее большинство – это зомбированная пропагандой биомасса. Но это их выбор – жить в страхе и подавлении. И нам с ними не по пути.

Мы мирная нация, не имеющая в планах ни на кого нападать. Нам хватает людей и своих земель, но и отдавать их какому-нибудь сумасшедшему мы не будем.

На 8-м году войны наконец-то весь мир прозрел и осознал, что на Украине нет никакого гражданского конфликта, что мы 8 лет сдерживаем российскую агрессию и не даем ей распространиться на всю Европу. Ценой этого стало 15 тысяч жизней.

Верю в Украину, верю в победу, верю в украинскую армию», – написал в фэйсбуке бывший нападающий украинской сборной, играющий за испанскую «Фуэнлабраду».