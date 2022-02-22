Спартак Москва — ЦСКА Москва 26.02.2022 РПЛ: прогноз на футбольный матч

26 февраля 2022 года в 19 туре российской Премьер-лиги состоится столичное дерби между Спартаком и ЦСКА. Поединок начнется в 19:00 по московскому времени. Смогут ли красно-белые одержать первую победу в официальном матче под руководством нового тренера? Как себя покажут новички красно-белых? Чем ответят армейцы? Ответы на эти вопросы мы узнаем по окончанию поединка между московскими Спартаком и ЦСКА.

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Спартак Москва

Красно-белые в зимнее трансферное окно расстались с рядом игроков ротации — некоторые футболисты, например, Хендрикс и Понсе были отданы в аренду, а некоторые, например, Александр Ломовицкий были проданы. Вместо ушедших игроков команду пополнили Илья Свинов, Шамар Николсон, Леон Классен, Артур Максимчук, Данила Пруцев, Кристофер Мартинс Перейра (перешел на правах аренды), Даниил Хлусевич. Кроме того, произошли перестановки и на тренерском мостике — вместо уволенного Руя Витории на пост главного тренера красно-белых был назначен Паоло Ваноли.

Спартак в нынешнем сезоне показывает далеко не лучшие результаты. Команда после 18 сыгранных матчей располагается на 9 месте и имеет в своем активе 23 очка. Для попадания в еврокубки красно-белым нужно набирать семь баллов. Спартак в текущем сезоне одержал 6 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений. Команда забила 20 и пропустила 26 мячей.

В нынешнем розыгрыше РПЛ красно-белые выступают нестабильно. Команда потерпела разгромное поражение от своего принципиального соперника — питерского Зенита (1:7), а также в первой части сезона проиграла московскому ЦСКА. Также были поражения от Сочи (1:2 и 0:3), проигрыш вышедшему в этом сезоне в РПЛ Нижнему Новгороду (1:2), а также поражения от Рубина (0:1) и Краснодара (1:2). Спартак также терял очки в играх с тульским Арсеналом (1:1), грозненским Ахматом (2:2) и Ростовом (1:1).

ЦСКА Москва

Армейцы этой зимой активны на трансферном рынке. Красно-синие расстались с Кристианом Бистровичем, Константином Кучаевым, Виталием Жиронкиным, Эмилем Бихиненом, Федором Чаловым, Лассаной Н’Диайе. Все игроки покинули клуб на правах аренды. Также из клуба ушел Виктор Васин. Взамен в команду пришел Хесус Медина, а на правах аренды команду пополнили Юсуф Языджи, Хорхе Карраскаль, Жан-Филипп Гбамен.

Армейцы этой зимой.ю как минимум по именам, стали сильнее. Однако и до перерыва команда показывала относительно неплохие результаты. После 18 сыгранных матчей ЦСКА располагается на 4 месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 18 очков. Красно-синие выиграли 9 матчей, трижды сыграли вничью и потерпели 6 очков. Команда забила 21 мяч и пропустила 16 голов. В активе ЦСКА 30 очков. Команда на 8 очков отстает от лидирующего Зенита и на три очка обгоняет Краснодар, Локомотив, Ахмат и самарские Крылья.

Армейцы в нынешнем сезоне практически не допускают крупных поражений (за исключением 1:4 от Сочи), в свой актив команда может занести победу над Спартаком в первом круге (1:0).

Спартак Москва — ЦСКА Москва: прогноз на матч и котировки букмекеров

Обе команды подходят к предстоящей встрече в разном турнирном положении. ЦСКА ведет борьбу за место в еврокубках, ну а Спартак пока что идет в середине турнирной таблицы. Армейцы неплохо усилились зимой, однако и Спартак был активен в это трансферное окно. Обеим командам нужно время на перестройку, но армейцы выглядят предпочтительнее своего предстоящего соперника и наверняка смогут обыграть принципиального противника, тем самым испортив Спартаку год столетия клуба.

Букмекерская контора Винлайн предлагает следующие коэффициенты на эту игру:

Победа Спартака — 2.55

Ничья —3.45

Победа ЦСКА — 2.80

ТБ 2.5 — 1.93

ТМ 2.5 — 1.85

ОЗ да — 1.71

ОЗ нет — 2.02

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Где смотреть Спартак – ЦСКА