Химки — Динамо 26.02.2022 РПЛ: прогноз на футбольный матч

26 февраля 2022 года в 19-м туре чемпионата России по футболу подмосковные Химки сыграют на своем поле со столичным Динамо. Поединок начнется в 14:00 по московскому времени. Смогут ли красно-черные обыграть своего соперника? Как покажут себя новички подмосковного клуба? Выиграют ли динамовцы? Выйдет ли на поле Федор Смолов? Ответы на эти вопросы мы узнаем по окончанию матча между Химками и Динамо.

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Химки

Красно-черные подходят к возобновлению национального первенства в статусе главного аутсайдера РПЛ. Подмосковная команда 22 февраля объявила об уходе с поста главного тренера Игоря Черевченко — второй раз за полгода, но при этом, в зимнее трансферное окно усилилась рядом игроков, в том числе Павлом Мамаевым и Александром Руденко. Возможно, в скором времени будет объявлено о назначении Сергея Юрана — специалист уже подтвердил, что у него есть предложение от одного из клубов РПЛ.

Впрочем, чтобы химчанам сохранить место в РПЛ, команде нужно показывать стабильные результаты и стремиться набирать максимум очков в поединках с середняками и аутсайдерами первенства. В прошедших 18 играх подмосковная команда одержала только 2 победы, еще 8 игр были сведены вничью, а также были допущены 8 поражений. Химки забили 16 и пропустили 31 мяч. В активе команды 14 набранных очков. Для выхода из зоны вылета Химкам нужно набрать минимум три балла, ну а чтобы обезопасить себя от гипотетического участия в стыковых матчах — 6 очков.

Химчане в первой части сезона обыграли Краснодар (1:0), а также грозненский Ахмат (2:0), также в актив команды можно занести ничьи с Сочи (0:0), Локомотивом (0:0), ЦСКА (0:0) и Рубином (1:1). При этом команда отметилась и разгромными поражениями от Динамо (1:4) и Ахмата (1:4), а также совсем необязательным поражением от Уфы (2:3).

Динамо Москва

Динамовцы этой зимой только вернули Федора Смолова — трансфер выглядит логичным, так как дружина Сандро Шварца нуждалась в опытном форварде, способном навязать здоровую конкуренцию Константину Тюкавину.

Бело-голубые в этом сезоне входят в число главных претендентов на золото и являются основным конкурентом питерского Зенита в борьбе за золотые медали. Команда в 18 играх одержала 11 побед, трижды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. Динамовцы забили 33 и пропустили 20 мячей, а в активе команды 36 очков — на два балла меньше, чем у Зенита, но на пять очков больше, чем у идущего третьим Сочи.

По ходу первой части сезона Динамо показывало стабильные результаты, однако не обошлось и без осечек. Например, команда может внести в свой “антиактив” разгромное поражение от Зенита (1:4), грозненского Ахмата (1:2), новичков Премьер-лиги самарских Крыльев (0:1), и Нижнего Новгорода (1:2).

Котировки букмекеров и прогноз на игру Химки — Динамо

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает следующие коэффициенты на предстоящую встречу:

Победа Химок — 5.80;

Ничья — 4.10;

Победа Динамо — 1.60;

ТБ 2.5 — 1.97;

ТМ 2.5 — 1.81;

ОЗ да — 2.00;

ОЗ нет — 1.72.

В предстоящей встрече гости выглядят фаворитами матча и наверняка подтвердят этот статус, обыграв Химки. Подмосковная команда пребывает в состоянии неопределенности (в связи с увольнением тренера), также не ясна и текущая игровая форма команды. В стане Динамо все стабильно, ну а перспективы команды Шварца навязать борьбу Зениту, добавят бело-голубым мотивации. Динамо обыграет соперника с разницей в несколько мячей.

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Где смотреть Химки – Динамо