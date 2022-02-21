Рейнджерс — Боруссия Дортмунд прогноз на матч 24 февраля Лига Европы, прогноз на футбольный матч

24 февраля пройдут вторые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Первые игры оказались результативными и порой непредсказуемыми по исходу. В Дортмунде «Рейнджерс» обыграл «Боруссию» 4:2. Ответная игра пройдет 24 февраля в Глазго на поле стадиона «Айброкс». Начало матча «Рейнджерс» — «Боруссия» Дортмунд в 23:00 по московскому времени.

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«Шмели» проиграли первую игру 2:4, но ко второй встрече подходят в статусе явного фаворита. Букмекерская контора Бет365 предлагает коэффициент 4,29 на победу «Рейнджерс», коэффициент 1,81 на победу «Боруссии» и 4,03 на ничейный исход. От матча ждут много голов. На ТМ2,5 коэффициент 2,51, на ТБ2,5 — 1,56.

«Рейнджерс»

Шотландский клуб стартовал в еврокубках с третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Соперником «Рейнджерса» стал шведский «Мальме», который выиграл оба матча 2:1. В группе Лиги Европы «плюшевые мишки» попали в одну группу с «Брондбю», «Спартой» и «Лионом». Лидером квартета стал французский «Лион» с 16 очками. Второе место у «Рейнджерс» с 8 баллами, третье и четвертое заняли «Спартак» и «Брондбю» с 7 и 2 баллами. Шотландский клуб стартовал в Лиге Европы с двух поражений: дома проиграл 0:2 «Лиону» и на выезде уступил 0:1 «Спарте». Остальные четыре игры в группе подопечные Джованни ван Бронкхорста не проиграли: победы 2:0 над «Спартой» и «Брондбю» дома, а также ничьи 1:1 с «Брондбю» и «Лионом» в гостях.

В домашнем чемпионате шотландский клуб ведет борьбу за чемпионский титул с «Селтиком». «Селтик» впереди на одно очко. После 26 туров у команд 63 и 62 балла. Остальные команды не претендуют на чемпионство, так как идущий третьим «Хартс» отстает на 19 очков. В последних пяти играх чемпионата «Рейнджерс» проиграл «Селтику» 0:3, сыграл 3:3 с «Росс Каунти», обыграл 1:0 «Ливингстон», 5:0 «Хартс» и 2:0 «Хиберниан». Все победы домашние. Дома «плюшевые мишки» не проиграли ни одного матча в чемпионате: 11 побед и 3 ничьи. Разница голов 30:7. Этот результат лучше, чем у «Селтика».

Матч с «Боруссией» может пропустить защитник Леон Балогун. Он продолжает восстановление от травмы. Точно не сыграет защитник Филип Хеландер, полузащитники Ннамди Офобор и Янис Хаджи. Последний выбыл до конца сезона из-за травмы колена.

«Боруссия» Дортмунд

В сезоне 2020/2021 дортмундский клуб финишировал на третьем месте в Бундеслиге. Это позволило получить прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. «Шмели» попали в одну группу с «Аяксом», «Спортингом» и «Бешикташем». Главным аутсайдером квартета стал турецкий клуб, который проиграл все шесть матчей. Шесть игр на групповой стадии выиграл «Аякс». «Спортинг» и «Боруссия» набрали по 9 очков, и все решили очные встречи, где португальский клуб был сильнее. «Боруссия» дома победила 1:0, на выезде проиграла 1:3. Немецкий клуб дважды обыграл «Бешикташ»: дома 5:0, на выезде 2:1. «Аяксу» «шмели» проиграли 0:4 в гостях и 1:3 дома.

В домашнем чемпионате «Боруссия» идет на втором месте с 46 очками и сохраняет шансы на чемпионский титул. Отставание от «Баварии» 6 очков. По итогам 22 туров «шмели» набрали 46 очков. В 22 матчах 15 побед, 1 ничья и 6 поражений. Разница голов 57:36. В последних пяти матчах турнира немецкий клуб проиграл дома «Байеру» 2:5 и одержал четыре победы: в гостях 3:0 над «Унионом», 3:2 над «Хоффенхаймом», 3:2 над «Айнтрахтом» и дома 5:1 над «Фрайбургом». Разница голов 16:10. Средняя результативность в пяти играх 5,2 гола за матч. В Бундеслиге «Боруссия» проиграла четыре из 11 матчей, при одной ничьей и шести победах. Разница голов 24:18.

Игру с «Рейнджерс» пропустят защитники Марсель Шмельцер и Матеу Мори. Оба не играли на групповой стадии Лиги чемпионов. Под вопросом участие в матче защитника Тома Менье, полузащитника Мариуса Вольфа и нападающего Эрлинга Холанда.

Прогноз на матч плей-офф Лиги Европы «Рейнджерс» — «Боруссия» Дортмунд 24 февраля 2022

Первый матч 1/16 финала остается единственным очным противостоянием команд в 21 веке. Всего команды сыграли 9 матчей, первый в далеком 1966 году. У шотландского клуба 4 победы, 4 игры завершились вничью и всего одна победа у «Боруссии» Дортмунд.

«Рейнджерс» выиграл 10 из 11 последних домашних матчей, но соперники были слабее, чем мотивированная на победу «Боруссия» Дортмунд. В текущем сезоне не действует правило выездного гола, что даёт «шмелям» больше шансов на проход в следующий раунд. «Боруссия» забивает 2 и более гола в 4 играх подряд. Голевая серия «шмелей» 10 крайних выездных матчей и 20 игр во всех турнирах. «Рейнджерс» не уходит с поля без гола в 14 домашних играх. Лучшие ставки на матч: ИТБ1,5 «Боруссии» с коэффициентом 1,61, ТБ2,5 за 1,56 и «обе забьют — да» за 1,62.

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Где смотреть Рейнджерс – Боруссия