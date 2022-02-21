Бетис – Зенит 25.02.2022 Лига Европы, прогноз на футбольный матч

В четверг 25 февраля, в Севилье, на стадионе «Бенито Вильямарин» встретятся «Бетис» и «Зенит» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Поединок начнется в 23:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Бетис»

«Бетис» в стадию 1/16 Финала розыгрыша Лиги Европы попала, заняв второе место групповом турнире, играя в группе G. Квартет испанцам в группе составили: «Байер», «Селтик» и «Ференцварош». От первого «Байера» севильцы отстали по итогу на 3 балла, а «Селтик» опередили на 1 очко. Но все же до последнего тура испанцы уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Испанцы проиграли в групповом турнире ЛЧ дважды. Один раз это было в игре с «Байером», где было крупное поражение (0:4), но счет этот был не по игре, севильцы тоже имели несколько хороших моментов у ворот соперника, но мяч не летел в ворота немцев, а вот у «Байера» же напротив с реализацией все было прекрасно.

И в последнем туре ЛЧ было поражение от «Селтика» (2:3), в этой игре мотивации у испанцев не было, ведь они уже обеспечили себе 2 строчку в группе и особо сильно они не напрягались, но смогли 2 раза по ходу встречи отыграться, но по итогу в концовке игры не смогли еще раз ответить на гол соперника.

А победил «Бетис» уверенно дважды «Ференцварош» (2:0) и (3:1). И в очень зрелищном поединке в рамках 1 тура ЛЕ обыграл «Селтик» (4:3), где к 27 минуте шотландцы вели (2:0), но за последующие 25 минут игрового времени пропустили 4 мяча.

И сыграл вничью с «Байером» (1:1), где до 82 минуте вел в счете, но не удержал победный счет.

Футбольный клуб «Зенит»

«Зенит» оказался в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третью позиции в своей непростой группе в розыгрыше Лиги Чемпионов. Питерцы попали в группе в ЛЧ с такими грандами как «Челси» и «Ювентус», с ними завязать борьбу за первые места не удалось, а вот выиграть дуэль с «Мальме» за 3-ью позицию получилось. Команда Семака на 4 очка обошла шведов, не проиграв им в очных дуэлях.

Питерская команда начала свой путь в Лиге Чемпионов с поражения от «Челси» с минимальным счетом (0:1), при этом россияне играли довольно неплохо, но вот пропустили в концовке встречи. А вот за поражением последовала уверенная победа над «Мальме» (4:0), где команда Семака показала себя во всей красе и забивала очень красивые трудовые мячи.

В следующих 2-ух турах с «Ювентусом» зацепить очки не удалось, было 2 проигрыша (0:1) и (2:4). Если в первой игре удалось навязать борьбу туринцам и пропустили лишь в концовке встречи, то во второй было крайне мало шансов побороться за очки.

Тяжелейшая игра была в гостях была в рамках 5 тура ЛЧ с «Мальме» (1:1), где удалось уйти от поражения лишь на 92 минуте встречи, когда реализовал пенальти Ракицкий.

В последнем же туре ЛЧ питерцы показали очень зрелищную и хорошую игру с «Челси», где разошлись с ними миром (3:3) и ушли от поражения на 94 минуте матча.

Прогноз на матч «Бетис» – «Зенит»

«Бетис» и «Зенит» в очных поединках принимали участие в своей истории дважды и сыграли следующим образом:

17.02.22 «Зенит» – «Бетис» 2:3;

09.02.15 «Бетис» – «Зенит» 0:3.

В первой игре двухматчевого противостояния в рамках 1/16 Лиги Европы «Бетис» обыграл в гостях «Зенит» (3:2) и имеет теперь хорошие шансы на проход дальше в 1/8 финала. Но эта победа испанцам далась очень непросто, хоть и начали матч они очень мощно и резво, забив 2 быстрых гола. Дзюба и Ко показали и свою хорошую игру в атаке, забив 2 красивых мяча, но все же ошибки в защите решили исход игры не в их пользу. В ответном матче ожидаю тоже голевой феерии от обеих команд, так как «Зенит» не устраивает ничья и они побегут в атаку, а «Бетис» не будет отпинываться и отсиживаться в обороне и будет играть на встречных курсах. Но испанцы думаю все же на своем поле не отдадут россиянам победу, т.к. они в родных стенах играют очень здорово в этом сезоне.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Бет365 на эту игру:

Победа «Бетис» – 2.02;

Победа «Зенит» – 3.55;

Ничья – 3.55;

Обе забьют-да – 1.63;

1X – 1.29;

ИТБ2 (0,5) – 1.37;

ТБ (2,5) – 1.81.



Вероятный исход: Обе забьют-да, 1X, ИТБ2 (0,5), ТБ (2,5).

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Где смотреть Бетис – Зенит